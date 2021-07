Corona-geboortegolf(je) op komst

Veel ziekenhuizen verwachten de komende tijd veel meer bevallingen dan normaal, volgens De Telegraaf. Dat is negen maanden na de tweede lockdown. Zo verwachten verloskundigen in de kop van Noord-Holland 24 procent meer bevallingen dan normaal in de zomer.

Ook landelijk lijkt er een stijging zichtbaar. Het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) liet in maart door middel van voorlopige cijfers weten dat er in februari 2021 bijna zeshonderd meer baby’s zijn geboren dan in dezelfde maand vorig jaar. Recentere cijfers zijn er nog niet

Volgens Winnie Ottenhof, verloskundige van praktijk Waterland-Oost in Volendam, is de drukte in de zomermaanden merkbaar: „Op een gemiddelde dag heeft onze praktijk te maken met één bevalling. Vorige week dinsdag hadden we er vijf," zegt ze tegen De Telegraaf