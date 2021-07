Zwarte ex-politieman wordtnieuwe burgemeester New York

De zwarte ex-politieagent Eric Adams heeft de overwinning geclaimd in de Democratische voorverkiezingen voor het burgemeesterschap van New York. Volgens de nieuwe resultaten van de verkiezingsautoriteiten staat hij op 50,5 procent met 403.000 stemmen, burgerrechtenadvocate Maya Wiley is goed voor 49,5 procent met 395.000 stemmen. Ook persbureau AP heeft Adams als winnaar uitgeroepen, al komen de definitieve resultaten pas halverwege juli. "Hoewel er nog een klein aantal stemmen te tellen is, zijn de resultaten duidelijk: een historische, diverse coalitie van vijf stadsdelen onder leiding van arbeiders uit de New Yorkers heeft ons naar de overwinning geleid in de Democratische voorverkiezingen voor burgemeester van New York", zei Adams in een verklaring. Als hij de winnaar wordt, neemt Adams het op tegen de Republikeinse kandidaat Curtis Sliwa bij de burgemeestersverkiezingen van november. Maar die wordt in de door Democraten gedomineerde metropool eigenlijk geen kans toegedicht, waardoor de winnaar van de Democratische voorverkiezingen bijna zeker de nieuwe burgemeester wordt. Dertien Democraten en twee Republikeinen hadden zich kandidaat gesteld om de huidig Democratische burgemeester Bill de Blasio op te volgen. Die heeft de maximale twee termijnen van vier jaar er bijna opzitten.