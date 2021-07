Kinderen Willem-Alexander en Máxima laten zich vaccineren tegen coronavirus

De kinderen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten zich vaccineren tegen het coronavirus. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane hebben "heel duidelijk laten weten dat het hun beslissing was, in overleg met ons", zo zei de koning tijdens het staatsbezoek aan Duitsland. "Ze willen alle drie heel graag hun bijdrage leveren in het front tegen dat verschrikkelijke virus dat ons al bijna anderhalf jaar in de greep heeft", aldus de koning in een gesprek met de pers. "En hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter het is. Je vaccineert je niet voor jezelf maar voor je medemens, zodat we als maatschappij weer open kunnen gaan."