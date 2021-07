De daders: Kamiel E. en Delano G

De politie had de mogelijke daders snel te pakken. De journalistiek onthult hun identiteit bijna net zo snel.

Het gaat om een (weinig succesvolle) rapper met een eenoudergezin (Delano G) en een Pool (Kamiel E,) die met zijn gezin in Maurik woont. De Pool zou de bestuurder van de vluchtauto zijn geweest. Delano zou de moord hebben gepleegd. Ze werden samen aangehouden op de A4.

Een getuige zag hoe de vluchtauto onduidelijke manoeuvres uitvoerde op de gracht. Hij gaf het kenteken door aan de politie. De apparatuur boven de snelweg kan kentekens lezen en zo was de vluchtauto tamelijk snel gevonden en klemgereden.

"De twee verdachten zitten in volledige beperkingen en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Gedurende de avond en nacht zijn huiszoekingen verricht in Tiel, Maurik en Rotterdam. Daar zijn verschillende gegevensdragers en munitie in beslag genomen."