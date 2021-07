OMT-lid De Jong: zorgen om kwetsbare bevolking

De enorme toename van het aantal coronabesmettingen, baart Menno de Jong, viroloog bij het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team, zorgen. "We moeten er rekening mee houden dat de besmettingen toch doorsijpelen naar de kwetsbare bevolking", zegt hij bij de Amsterdamse zender AT5. Die zijn weliswaar gevaccineerd, maar tegen de huidige deltavariant bieden de vaccins volgens hem minder bescherming. "Plus dat de meest kwetsbare bevolking al vroeg in het jaar is gevaccineerd waardoor de bescherming al een beetje aan het aflopen is."

De Jong is geschrokken van de huidige toename van het aantal besmettingen. "Ik denk dat niemand dit had verwacht, een dergelijk grote stijging twee weken na de versoepelingen. Ook in de modellen is dit boven alle verwachtingen. Dat betekent ook dat de modellen niet meer het kompas geven."

De viroloog vreest dat de toename mogelijk toch weer zal leiden tot meer ziekenhuisopnames en ernstig zieke patiënten. "Nu we deze aantallen zien, weten we niet wat er gaat gebeuren."

Hoewel jongeren bijna geen kans hebben een ernstige infectie te krijgen, wijst hij wel op het risico van langdurige Covid. "Dat is een relevant risico", zegt De Jong. "Ik denk dat heel veel mensen wel iemand kennen die maandenlang thuis zit, niet meer aan het werk kan, mensen te vermoeid zijn. Als dat een grote populatie wordt onder jongeren die niet meer kunnen studeren of werken, dat heeft ook een behoorlijke impact."