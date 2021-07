‘Ben Ali Libi is thuisgekomen’

Wie van ons zou Ben Ali Libi kennen zonder Joost Prinsen, die met het gedicht van Willem Wilmink Ben Ali Libi tot leven wekte. Willem Wilmink schreef in 2003 het iconisch gedicht nadat hij de naam Ben Ali Libi aantrof in het register van vermoorde artiesten: Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,/ staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,/dus keek ik er met verwondering naar:/ Ben Ali Libi. Goochelaar.

Ben Ali Libi heette Michel Velleman en voor hij en zijn gezin werden weggevoerd naar de dood woonden ze aan het Amsterdamse Merwedeplein, net als Anne Frank.

Daar is gisteren een Stolperstein geplaatst, een herinneringssteen aan die ene familie of die ene persoon op de plaats waar deze werd opgepakt om te worden vermoord. Van het gezin overleefde alleen zoon Jacques de oorlog. Hij was toevallig niet thuis toen er tijdens een razzia in juni 1943 bij het huis van de Vellemans aan het Merwedeplein 59 II-hoog hard op de deur werd geklopt.

De kleindochter van Michel Velleman noemt het ‘een memorabele dag’. “Mijn opa is op 15 juli 2021 thuis aangekomen,” aldus Katy Huiman-Velleman (64).