In vrijwel het hele land is de corona-uitbraak nu zeer ernstig

Het aantal coronagevallen blijft in het hele land stijgen, en daardoor gaan de risiconiveaus verder omhoog. Elf van de 25 veiligheidsregio's staan al op het hoogste alarmniveau, zeer ernstig, en daar kunnen tien regio's bij komen als de overheid in de loop van komende week de nieuwe kaart van Nederland vaststelt.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Twee cijfers bepalen het risiconiveau in een regio: het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Tot eind mei stonden alle 25 veiligheidsregio's op zeer ernstig. In de loop van juni werd dat verlaagd, toen het aantal positieve tests snel daalde.

Vorige week gingen de risiconiveaus fors omhoog als gevolg van de nieuwe coronagolf. Daardoor staan nu elf regio's op zeer ernstig en dertien op ernstig. In Zeeland is de situatie zorgelijk. Het laagste niveau, waakzaam, geldt nergens.

De elf regio's waar de situatie al zeer ernstig is, zijn Amsterdam-Amstelland, Groningen, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Midden- en West-Brabant, Twente, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en de Gooi en Vechtstreek. Amsterdam-Amstelland is de grootste brandhaard. Daar zijn in de laatste zeven dagen 914 op de 100.000 inwoners positief getest. Dat betekent dat 1 op de 109 inwoners van Amsterdam en omstreken in de laatste zeven dagen bericht van de GGD heeft gehad over een positieve testuitslag.

Negen regio's komen vrijwel zeker ook op het hoogste niveau te staan. Een daarvan is Gelderland-Zuid. In de afgelopen zeven dagen hebben daar bijna 2500 mensen te horen gekregen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. In de zeven dagen ervoor waren het er bijna 700. Dat is een stijging van 263 procent. Het coronavirus wordt vooral veel vastgesteld in studentenstad Nijmegen.

De andere regio's die op 'zeer ernstig' afstevenen zijn Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Friesland. Flevoland zit nog net onder de grens, maar kan in de komende dagen ook uitkomen op het hoogste niveau. Als dat gebeurt, staan negen van de twaalf provincies volledig op 'zeer ernstig'.

De enige regio's die op het een na hoogste risiconiveau lijken uit te komen, zijn Limburg-Noord, Zuid-Limburg, Drenthe en Zeeland.

Voor de maatregelen van het kabinet heeft de verhoging van de risiconiveaus overigens geen gevolgen. Ruim een week geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, in elk geval tot en met 13 augustus.