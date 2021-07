Man doodgeschopt omdat dronken tuig dacht dat hij voor Feyenoord was

Uit woede omdat ze dachten dat hij Feyenoord-fan zou zijn is Carlo Heuvelman in de nacht van dinsdag op woensdag met volle kracht meermaals tegen zijn hoofd getrapt. Dat stellen meerdere personen aan De Telegraaf aan de boulevard op Mallorca waar de 27-jarige Waddinxvener door geweld in coma raakte en zondag overleed.

Het vriendengroepje waar Heuvelman deel van uitmaakte passeerde de groep stomdronken landgenoten bij toeval. De dronken groep beweerde Ajax-fans te zijn, en dacht dat Heuvelman voor Feyenoord was. Dat klopt overigens niet.

Volgens een getuige was de groep daders die avond al meerdere horecagelegenheden uitgezet.

Een van de vermeende daders werd opgepakt, acht anderen zijn snel naar Nederland gevlogen. De Spaanse politie zou maandag of dinsdag om de arrestatie en uitlevering van deze jongens vragen.