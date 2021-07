Miljoenen mensen in India overleden door corona

Het aantal coronadoden in India is waarschijnlijk tien keer hoger dan officieel bekend is. Amerikaanse onderzoekers denken dat tussen de 3,4 en 4,7 miljoen mensen zijn overleden aan Covid-19, terwijl de autoriteiten 415.000 sterfgevallen hebben geregistreerd. Het Centrum voor Globale Ontwikkeling in Washington doet die uitspraken op basis van berekeningen, waarbij is gekeken naar de oversterfte in het land met bijna 1,4 miljard inwoners. De onderzoekers spreken van mogelijk de ergste humanitaire ramp in India sinds het land in 1947 onafhankelijk werd. Bij de onafhankelijkheid werd het voormalige Britse India bloedig verscheurd in hindoeïstisch India en islamitisch Pakistan, waarbij volgens schattingen twee miljoen doden vielen. Volgens de officiële statistieken hebben de Verenigde Staten (609.000) en Brazilië (542.000) meer sterfgevallen geregistreerd. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat in veel landen sprake is van een onderrapportage. Gezondheidsexperts zeiden eerder al dat het aantal doden in India in werkelijkheid veel groter is. Dat heeft niet alleen te maken met gebrekkige registratie, maar ook met de zware besmettingsgolf van dit voorjaar. Door de vele infecties kon niet iedereen getest worden en was de gezondheidszorg zwaar overbelast. Diverse Indiase staten hebben in de afgelopen weken hun dodentallen naar boven bijgesteld, omdat duizenden sterfgevallen nog niet waren verwerkt.