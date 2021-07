Nederlandse tiener die vastzat voor de fatale mishandeling op Mallorca vrijgelaten

De 18-jarige man, die onderdeel was van een groep Nederlanders, die een landgenoot dodelijk mishandelde op Mallorca, is vrijgelaten. Op camerabeelden is te zien dat hij geen klappen heeft uitgedeeld.

De tiener was op het eiland achtergebleven om de sleutels van de gehuurde vakantiewoning in te leveren, terwijl zijn twaalf vrienden een dag eerder halsoverkop naar Nederland waren vertrokken. Eerder verklaarde hij al wel bij de mishandeling aanwezig te zijn geweest, maar niet zelf geslagen te hebben. Camerabeelden bevestigen dit verhaal, aldus de krant Ultima Hora.

Een groep Nederlandse mannen tussen de 18 en 20 jaar mishandelde in de nacht van dinsdag op woensdag vorige week een 27-jarige Nederlander uit Waddinxveen dusdanig dat hij overleed. Ze waren eerder al uit een discotheek gezet en zochten heibel.