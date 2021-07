Bijna 100 nieuwe coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur 96 nieuwe coronapatiënten zien binnenkomen, de grootste toename sinds eind mei. Op de ic's werden 20 mensen binnengebracht en op de verpleegafdelingen 76. Er liggen nu in totaal 415 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 54 meer dan maandag. Het gaat om de grootste toename sinds eind april, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De ziekenhuizen verwachten een verdere toename, aangezien het aantal besmettingen de afgelopen weken hard is gestegen. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers, zei vorige week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten kan stijgen tot circa 800. Hij verwacht dat ziekenhuizen dit aan zullen kunnen.