Ddos-aanvallen op GGD-sites voor test- en prikafspraken

Als gevolg van ddos-aanvallen kunnen mensen sinds dinsdag mogelijk niet met hun DigiD-gegevens inloggen op GGD-websites. ​Ook woensdagochtend leidde dit er tijdelijk toe dat verschillende websites onbereikbaar waren, meldt GGD GHOR Nederland. Hierdoor kunnen mensen mogelijk geen testuitslagen bekijken, afspraken maken voor een coronatest of vaccinatie en eerder gemaakte afspraken inzien. Als alternatief voor het doorgeven van testuitslagen belt GGD GHOR Nederland mensen op. "In het kader van bron- en contactonderzoek worden mensen met een positieve testuitslag altijd geïnformeerd en krijgen zij ook adviezen over isolatie en het informeren van hun contacten", aldus de brancheorganisatie.