Ongevaccineerde Nederlanders mogelijk verplicht in Duitse quarantaine

Ongevaccineerde Nederlandse vakantiegangers moeten mogelijk in quarantaine als ze naar Duitsland gaan. Een negatieve test is dan niet meer genoeg om vakantie te kunnen vieren in Duitsland.

Het aantal besmettingen is relatief ruim twintig keer hoger in Nederland dan in Duitsland. De Duitsers zien Nederlanders als een gevaar. Vandaag wordt een eerste besluit over een mogelijke quarantaineplicht verwacht.

Iedereen die van Nederland over land Duitsland binnenkomt en niet is ingeënt, moet opnieuw een coronatest doen, is de verwachting.

Er dreigt ook een verplichting voor quarantaine van niet-volledig gevaccineerde Duitsers die uit Nederland terugkeren. Ook Duitse toeristen terugkerend uit Spanje moeten aan extra eisen voldoen.