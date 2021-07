Waarom het aanhouden van de Gooise kopschoppers nog niet zo eenvoudig is

De groep van negen Gooise jongeren - acht uit Hilversum en één uit Bussum, allemaal tussen de 18 en 20 jaar - hebben anderhalve week geleden Carlo Heuvelman (27) zwaar mishandeld. De groep raakte slaags met een groepje rond de Nederlandse toerist. Heuvelman zakte naar de grond en werd, zo vertellen ooggetuigen op Mallorca en is te zien op een video, een paar keer tegen zijn hoofd geschopt. Het slachtoffer overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van de vechtpartij.

Wie de video goed bekijkt komt een heel eind bij het identificeren van de daders. Toch lopen die nog vrij los in het Gooi, omgeven door dure advocaten. Dat komt door de regels van internationale arrestatiebevelen, zegt advocaat Bob Kaarls tegen het AD. De Haagse advocaat is gespecialiseerd in zaken die draaien rond internationale arrestatiebevelen en uitleveringen. ,,Je kunt niet zomaar een arrestatiebevel uitvaardigen tegen een hele groep. Omdat het een zwaar middel is, moet het aan strenge voorwaarden voldoen. Je moet goed weten wie waarvan wordt verdacht. Het kan zijn dat de Spaanse politie daar nog mee worstelt.''

De Nederlandse justitie doet al onderzoek, zodat de jongens kunnen worden opgepakt zodra het Spaanse verzoek er is