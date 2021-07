Problemen CoronaCheck raakten mogelijk honderdduizenden mensen

Problemen met de CoronaCheck-app kunnen problemen hebben opgeleverd voor enkele honderdduizenden mensen. GGD GHOR, de landelijke organisatie van de gezondheidsdiensten, erkent dat het op meerdere punten is misgegaan, zowel door menselijke als door technische fouten. "We hebben verschillende herstelacties uitgevoerd. Het is nog niet voor iedereen opgelost, maar er wordt keihard aan gewerkt", laat een woordvoerster van GGD GHOR weten. Het was zaterdag nog niet duidelijk of de registratieproblemen alleen zijn opgelost voor mensen die een van de helpdesknummers van de overheid hebben gebeld, of ook voor degenen die dat niet hebben gedaan. De Telegraaf meldde zaterdag dat bij zo'n 153.000 mensen ten onrechte niet in het systeem was aangevinkt dat ze volledig waren gevaccineerd. Daardoor konden deze mensen in de app niet de QR-code genereren die nodig is voor buitenlandse reizen en binnenlandse uitjes. Met de code kan iemand laten zien dat hij is gevaccineerd, hersteld van een coronabesmetting of negatief is getest. Technische fout Het probleem was in dit geval dat het voor de medewerkers op vaccinatielocaties die het moesten aanklikken geen verplichte stap in het proces was. "Daardoor is het soms over het hoofd gezien", legt de woordvoerster uit. Het systeem is aangepast, waardoor deze stap niet meer kan worden overgeslagen. GGD GHOR spreekt overigens van "ruim 150.000 mensen". Er zijn ook andere groepen die tegen problemen aanliepen. Zo dacht het systeem door een technische fout dat ruim 80.000 mensen twee prikken op dezelfde dag hadden gekregen. Zij konden ook geen QR-code krijgen. Een andere groep die de verlangde QR-code niet kon krijgen, vormden mensen van wie de geboortedatum niet volledig bekend is in de overheidsregistraties. Het gaat hier mogelijk om zo'n 70.000 personen, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zijn veel asielzoekers. Verder heeft een onbekend aantal mensen problemen met de app als ze eerder besmet zijn geweest met het virus en daarom slechts één prik hoefden.