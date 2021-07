Een student is zaterdag vermoord in Kinshasa, Democratische Republiek Congo door een politieagent omdat hij geen masker droeg. De jongen had wel een kapje bij zich, maar was een video aan het maken waarbij hij ook moest spreken.

De agent werd om twee redenen boos, melden lokale media. 1. Omdat de jongen geen mondkapje droeg en 2. Dat de jongen de agent geen geld bood als compensatie voor zijn overtreding.