Vakantiedrama in Frankrijk: Nederlander stikt in stukje vlees op terras van restaurant

Een vakantie in de Franse Loirestreek is voor een Nederlands echtpaar op leeftijd geëindigd in een ramp. De man van het stel (75) overleed vrijdagavond in Amboise op het terras van een Italiaans restaurant nadat hij zich had verslikt. “We hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag, maar konden zijn leven niet redden’’, zegt de aangeslagen directeur Arnoud Gourdon tegen AD.nl.

“We hebben werkelijk alles in de praktijk gebracht wat we enkele maanden geleden leerden tijdens een EHBO-cursus, maar het mocht niet baten’’.

Het drama veroorzaakte grote consternatie onder de andere restaurantbezoekers, vervolgt Gourdon. “Nadat we het terrasgedeelte waar de Nederlander lag met tafellakens hadden afgeschermd, evacueerden we de overige gasten naar binnen. Nederlandse toeristen die aan het tafeltje naast de man hadden gezeten, ontfermden zich over diens radeloze echtgenote. Zij sprak geen Frans. Nadat de Nederlander was doodverklaard, werd zijn stoffelijk overschot afgevoerd.’’