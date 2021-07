‘Biden gaat vaccinatieplicht federale werknemers aankondigen’

Volgens nieuwszender CNN zal de Amerikaanse president Joe Biden donderdag een vaccinatieplicht aankondigen voor alle medewerkers en contractanten van de Amerikaanse federale overheid. Wie weigert zich te laten vaccineren, zal zich moeten onderwerpen aan regelmatige testvereisten. De verwachte aankondiging past in Bidens voornemen om de vaccinatiegraad in het land te verhogen nu de Delta-variant zich snel verspreidt. Eerder besloot het ministerie voor Veteranenzaken (Veteran Affairs) al dat zijn gezondheidsmedewerkers in de komende twee maanden moeten worden gevaccineerd. Biden zal de vaccinatieplicht voorlopig niet aan het Amerikaanse leger opleggen, aldus CNN. De aankondiging van een vaccinatieplicht binnen de federale overheid dient als een signaal dat ook elders in de samenleving, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, wellicht vaccinatiemandaten nodig zijn om niet-gevaccineerden te bewegen hun injecties te krijgen.