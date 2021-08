Testbedrijven verdienen miljoenen, terwijl Testen voor Toegang bijna stilligt

Sinds de versoepelingen zijn teruggedraaid, is het Testen voor Toegang grotendeels stil komen te liggen. Maar dat geldt niet voor de inkomsten van de testbedrijven. Die verdienen samen nog zo'n miljoen euro per dag, schrijft de Volkskrant.

In de eerste week van juli werden er een half miljoen toegangstesten uitgevoerd, afgelopen week waren dat er nog maar 68.000. Dat maakt voor de commerciële testbedrijven weinig uit. Zij worden niet betaald per uitgevoerde test, maar per beschikbaar gestelde capaciteit, of die nu benut wordt of niet.

De testbedrijven krijgen 387 euro per dag per zogenoemde 'afnameplek' waar 200 tests per dag kunnen worden afgenomen. Er waren de afgelopen twee weken 1100 van zulke plekken, verdeeld over ruim 110 testlocaties. Daar kwamen nog personeelskosten bij. In totaal komt het neer op een miljoen euro per dag, schrijft de Volkskrant.

Sinds maandag is de capaciteit gehalveerd, laat Stichting Open Nederland, die de tests organiseert, weten. Voorman Pier Eringa reageert in de krant: "Natuurlijk is het zonde van het geld. We zijn piepend en knarsend tot stilstand gekomen. Maar we moeten de winkel open houden, ook als er eventjes weinig klanten zijn. Dat is de prijs de we betalen om wanneer het straks weer nodig is verzekerd te zijn van voldoende capaciteit. Het risico is te groot dat bedrijven zouden zeggen: we gaan iets anders doen. De brandweer betalen we ook niet per gebluste brand."