Clubs en kroegen open: waarom lukt het de Britten wél?

Toen op 26 juni in Nederland bijna alle coronamaatregelen werden losgelaten, kregen we te maken met een explosie van besmettingen. Na Freedom Day in het Verenigd Koninkrijk dalen daar de besmettingen juist. Het is vooral een kwestie van timing, schrijft de Volkskrant.

De heropening was op 19 juli toen alle scholen vakantie hadden. Daar kon het virus zich dus niet meer verspreiden. Ook was het mooi weer, wat het virus afremt. Maar vooral: er waren veel meer mensen gevaccineerd. Meer dan de helft van de Britten was op 19 juli meer dan twee weken volledig gevaccineerd. In Nederland gold dat op 26 juni maar voor een kwart van de bevolking.

Tenslotte is het nog zo dat relatief veel Britten het kantoor en de forensentreinen blijven mijden en dat ze sneller in quarantaine gaan door wat er de 'pingdemie' heet: bijna de helft van de Britten gebruikt de coronamelder-app en gaat in thuisisolatie bij een melding (ping). In Nederland zijn er minder dan drie miljoen actieve gebruikers van de coronamelder en volgens een enquête van het RIVM laat nog niet de helft van de Nederlanders zich testen bij klachten.

In het algemeen lijken de Britten wat voorzichtiger. Ze moeten nu bijna aangespoord worden om ook daadwerkelijk van hun herwonnen vrijheden gebruik te maken. "We moeten ophouden met achteruitkijken naar de coronabeelden van begin dit jaar", stelde socioloog Robert Dingwall, een voormalig regeringsadviseur, "want anders komen we nooit van de angst af die onze terugkeer naar het normale leven belemmert."