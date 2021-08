Vader van aangehouden kopschopper snapt er niks van: ‘Sanil is een lieve jongen’

De jongen van 19 die vandaag is aangehouden is geen Goose kakker, zoals geschreven werd, maar de zoon van een snackbarhouder uit Hilversum-Oost. Vader Youness was eerst verbaasd dat zijn zoon eerder terug was van vakantie. Later hoorde hij van de 'kopschoppers uit het Gooi', die halsoverkop van Mallorca vluchtten. Toe vreesde hij al het ergste, vertelt hij De Telegraaf. Volgens hem is zoon Sanil een lieve jongen.

„Als iemand ’s avonds naar Schiphol moest en Sanil had de hele dag gewerkt, dan zou hij die persoon toch wegbrengen. Ook al was hij moe.”

Sanil ging op vakantie met twaalf andere Gooise jongens. Vader Youness kent ongeveer de helft. Van voetbalclub Olympia ’25 of van het Alberdingk Thijm College. „Top, top gasten. Lieve mensen. Ik ken de ouders van sommige jongens ook. Top mensen. Dit zou je nooit van ze verwachten.”

Van dat complot met andere ouders om met dure advocaten hun zonen uit de wind te houden weet hij niks. „Wij wisten van niks en ik denk dat andere ouders ook niks wisten.”

„Zeg nooit dat je de beste opvoeding hebt gegeven aan je kinderen, want dat zeiden wij ook. Ik dacht nooit dat dit bij ons gezin zou kunnen. Hoe kan dit?”