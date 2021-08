Reisorganisaties: alleen gevaccineerden mogen mee

Een aantal reisorganisaties, waaronder Oad, nemen alleen nog boekingen aan van mensen die volledig zijn gevaccineerd. Dat levert volgens de bedrijven minder gedoe op. Dat ontdekte De Volkskrant.

Een van de bedrijven die een vaccinatie eist, is campingspecialist ACSI, die dit jaar groepsreizen door heel Europa organiseert voor Nederlandse en Duitse kampeerders. ‘Zowel reisleiders als deelnemers gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat iedereen gevaccineerd is’, zegt manager Pieter Melieste. ‘Dan moet je een keuze maken. Als we het niet hadden gedaan, hadden we meer annuleringen gehad. De keuze wordt ons min of meer opgelegd.’

Daarmee zet de tendens ook in Nederland door dat gevaccineerden meer kunnen en mogen dat mensen die zich niet laten vaccineren. Of dat juridisch houdbaar is moet nog blijken als een niet-gevaccineerde een geding zou beginnen tegen de reisorganisaties