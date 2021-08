ANVR: vaccinatiebewijs waarschijnlijk niet voor alle reizen nodig

De reisbranche verwacht niet dat volledige vaccinatie tegen het coronavirus in de hele sector zal worden geëist. Voor 99,9 procent van de reizen die de Nederlandse reissector aanbiedt volstaat ook een negatieve test, zegt voorzitter Frank Oostdam van branchevereniging ANVR. De Volkskrant schreef eerder dat drie organisatoren van groepsreizen inmiddels een volledige vaccinatie eisen, zoals reisorganisatie Oad.

De ANVR begrijpt dat er bedrijven zijn die een vaccinatiebewijs eisen. "Het gaat om bustouroperators die tijdens een reis verschillende landen aandoen", zegt Oostdam. "Ik verwacht wel dat in die niche meer bedrijven een vaccinatiebewijs gaan eisen." Volgens de ANVR levert het voor die reisorganisaties die zulke reizen aanbieden zonder een vaccinatiebewijs van alle reizigers "veel administratief gedoe op", gelet op de regelgeving.

Het hangt ook af van de eisen van het vakantieland. Zo wijst Oostdam erop dat in Duitsland inmiddels voordelen gelden voor mensen die wel zijn gevaccineerd. Donderdag werd bekend dat in regio's waar het aantal nieuwe besmettingen hoog is, of waar relatief weinig mensen ingeënt zijn, meer beperkingen zouden moeten worden opgelegd aan niet-gevaccineerden. Niet-gevaccineerde Nederlanders die langer dan 24 uur in Duitsland verblijven moeten al in quarantaine. De Verenigde Staten willen weer vrijwel alle buitenlandse toeristen gaan toelaten, als ze maar zijn gevaccineerd tegen het coronavirus.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde al dat de regels rond reisadviezen vanaf zondag veranderen. Een geel reisadvies betekent dan dat reizigers van 12 jaar en ouder uit landen als Italië, Estland en IJsland bij terugkeer naar Nederland een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een herstelbewijs van corona moeten laten zien. De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud. Voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra komen, geldt dat nu al.