Wereldwijd 1,4 keer meer coronadoden dan gerapporteerd

Er zijn veel meer mensen aan het coronavirus overleden dan tot nu toe werd gedacht. Sommige overheden houden de aantallen bewust laag, andere hebben de cijfers slecht bijgehouden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) telt tot nu toe 4,2 miljoen doden, maar volgends herberekeningen op basis van oversterfte zijn er zeker 5,9 miljoen mensen overleden aan Covid-19.

De onderzoekers analyseerden data van 103 landen. Veel landen in Azië en Afrika zijn niet meegenomen, omdat cijfers volgens de regeringen ontbreken. Een land waar het verschil groot is met de officiële cijfers is Rusland. Daar overleden 4,5 keer meer mensen dan normaal. “Vanaf het begin van de pandemie bestaan er hele serieuze twijfels over de betrouwbaarheid van de coronacijfers die de Russische autoriteiten blootgeven”, zegt Ruslandcorrespondent Eva Hartog bij RTL Nieuws.

Ook in India zijn er veel meer coronadoden dan geteld. Volgens de officiële cijfers zijn er 400.000 mensen overleden aan het coronavirus, maar dat aantal ligt in werkelijkheid vermoedelijk zes tot tien keer zo hoog.