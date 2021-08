Duitsland zet ongevaccineerden verder onder druk: betalen voor test

De Duitse autoriteiten gaan ongevaccineerden verder onder druk zetten. Coronatests zijn vanaf 11 oktober niet meer gratis. Met de stap moeten ongevaccineerden worden overgehaald zich alsnog te laten inenten, melden Duitse media over het besluit van de regering in Berlijn en de zestien deelstaten.

Voor ongevaccineerden wordt een negatieve test een noodzaak, want het is de bedoeling dat binnenkort de zogenoemde 3G-regel (gevaccineerd, genezen of negatief getest) algemeen gaat gelden. Zonder te voldoen aan een van de drie voorwaarden kom je niet meer binnen in de horeca of bij de kapper en andere contactberoepen. Ook sporten of evenementen binnen en grote evenementen binnen of buiten zouden taboe worden, aldus media.