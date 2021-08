Autorijden met je telefoon op schoot, dat mag gewoon: vrouw hoeft boete niet te betalen

Een vrouw kreeg een boete omdat ze haar telefoon op schoot had liggen tijdens het autorijden. Maar ze hoeft hem niet te betalen van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. "Deze rechter moet verder kijken dan zijn neus lang is."

De automobilist kreeg in Drachten een bekeuring van 240 euro voor het vasthouden van haar telefoon tijdens het rijden. Ze ging er tegen in beroep, want zo zei ze zelf: ze hield de telefoon niet vast, hij lag alleen op haar schoot. En dat is niet strafbaar.

De kantonrechter vond dat ze de boete gewoon moest betalen, maar het hof oordeelde van niet. "Een hele rare uitspraak", zegt woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland tegen RTL Nieuws. "Als ik de rechter was, was het anders gegaan. Want zo'n telefoon ligt niet zomaar op je schoot, als ie daar ligt ben je er mee bezig. En ben je dus afgeleid in het verkeer."

VVN is niet blij met de uitspraak. "Wij zijn heel bezorgd dat mensen nu denken: het is oké om je telefoon op schoot te houden tijdens het rijden. Want dit is geen goede handeling. Je brengt jezelf en anderen in gevaar."