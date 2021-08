Werk van brandweerlieden Griekenland verlicht door regen

In Griekenland hebben regenbuien het werk van brandweerlieden verlicht en in de nacht van woensdag op donderdag meerdere branden geblust. In het land is door felle branden de afgelopen tijd 90.000 hectare aan bos- en akkergebied in de as gelegd. Duizenden huizen zijn verwoest.

Momenteel waait het, bij hoge temperaturen, nog wel vrij hard. Dat kan zorgen voor nieuwe branden. Ook woeden er nog brandjes in bijvoorbeeld struiken en mossen. Hoewel de brandweer aangeeft dat het gevaar nog niet geweken is, zeggen burgemeesters op het schiereiland Peloponnesos dat de situatie wel veel beter is geworden.

De weersomstandigheden zorgden niet overal voor een verbetering. Op enkele plekken, onder meer ten westen van Athene, zorgden blikseminslagen voor brand. Dat vuur was echter snel geblust of onder controle.