Meeste mensen verlaten vliegveld Kabul na grote chaos

De start- en landingsbaan van het internationale vliegveld van Kabul is weer vrij. Chaos heerste maandag over het vliegveld toen grote aantallen wanhopige Afghanen probeerden aan boord van vliegtuigen te komen om het nieuwe Taliban-regime te ontvluchten. Duitse en Franse vliegtuigen hebben bijvoorbeeld kunnen landen en starten om evacuaties uit te voeren. De Britse minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken zegt dinsdagochtend tegen de BBC dat de situatie op het vliegveld "weer aan het stabiliseren is". Veel wanhopige Afghanen blokkeerden maandag de startbaan en probeerden aan boord te klimmen van vliegtuigen. Sommigen klampten zich vast aan de buitenkant van opstijgende toestellen. Op beelden van sociale media was te zien hoe deze mensen op grote hoogte van het vliegtuig afvielen. Amerikaanse militairen probeerden orde te scheppen op het vliegveld. Inmiddels zijn de meeste mensen weer naar huis gegaan. Een Duits militair toestel kon wegens de onrust op het vliegveld niet meer dan zeven mensen meenemen. Duitsland wacht nu op toestemming van de Verenigde Staten, die momenteel controle hebben over het vliegveld, om een nieuw vliegtuig te laten landen. De extremistische beweging Taliban riep zondag de overwinning uit in Afghanistan na een maandenlange veroveringstocht. Na twee decennia trokken internationale militaire partners zich dit jaar terug uit het land, waarna de Taliban meteen begonnen aan hun opmars. Veel Afghanen vrezen voor wat het nieuwe, strenge regime gaat brengen voor hen.