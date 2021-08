VS evacueren op 1 dag 1100 mensen uit Afghanistan

Het Amerikaanse leger heeft tot nu toe 3200 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Dinsdag alleen al werden 1100 mensen het land uit gevlogen. Het gaat om Amerikaanse staatsburgers, mensen met een permanente verblijfsvergunning in de Verenigde Staten en hun families. In totaal voerden de VS tot nu toe dertien evacuatievluchten uit.

Een bron binnen de Amerikaanse regering zei te verwachten dat, nu de evacuatiestroom eenmaal goed op gang is gekomen, "de aantallen snel verder zullen oplopen".

En ook het Duitse evacuatieproces lijkt succesvoller te worden. Gingen er in de nacht van maandag op dinsdag nog slechts zeven personen mee op de eerste evacuatievlucht, een paar uur later vervoerde een tweede vliegtuig 129 mensen naar de stad Tasjkent in Oezbekistan. Van daar gaat de reis verder naar Duitsland. Dinsdag nam een derde Duitse evacuatievlucht nog eens 139 passagiers mee.

Voor woensdag staan vier nieuwe Duitse evacuatievluchten op de planning.