Sterkste toename covidpatiënten op ic’s in drie weken

Op de intensive cares in Nederlandse ziekenhuizen liggen woensdag 212 coronapatiënten, 14 meer dan dinsdag. Dat is de grootste toename in drie weken, geven cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) aan.

In totaal liggen er nu 681 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er wel 5 minder dan dinsdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten af met 19 tot 469.

Op de ic's werden afgelopen etmaal 14 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de verpleegafdelingen werden 59 mensen opgenomen.

Het RIVM verwacht dat in de komende tijd zo'n 16.000 tot 22.000 coronapatiënten nog in het ziekenhuis zullen belanden, van wie 2200 tot 3400 op de intensive care. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, sprak eerder op woensdag zijn zorgen uit over het huidige aantal coronagevallen dat nauwelijks nog afneemt.