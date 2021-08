VS halen meer dan 10.000 mensen uit Kabul op één dag

De VS hebben zondag 10.400 mensen van het vliegveld van Kabul geëvacueerd met militaire vliegtuigen. Daarnaast hebben 61 vliegtuigen van bondgenoten circa 5900 mensen van de luchthaven Hamid Karzai gehaald. Volgens een functionaris van het Witte Huis komt het totaal aan geëvacueerden door of met hulp van Amerikanen daarmee op 37.000 sinds 14 augustus. Het is onduidelijk hoeveel mensen met een Amerikaans paspoort zijn geëvacueerd.

Doelstelling van de Amerikaanse regering was ergens tussen de 10.000 en 15.000 Amerikanen terug te halen en nog enkele tienduizenden ex-medewerkers of anderen die gevaar lopen als gevolg van de machtsovername door de soennitische extremisten van de Taliban. In het weekeinde waren er berichten in Amerikaanse media dat er in een week tijd nog maar 2500 Amerikanen waren meegevlogen met de evacuatievluchten.

Er zijn naar schatting 6000 Amerikaanse militairen op het vliegveld en de VS beheersen het luchtruim van Afghanistan. President Joe Biden wil de operatie 31 augustus afronden. Zijn bondgenoten dringen erop aan dat zijn troepen er langer blijven. Daar overleggen westerse leiders van de groep G7 dinsdag over. De Britse premier Boris Johnson zal Biden dringend verzoeken de deadline te verschuiven. De Taliban hebben laten weten dat ze daar niet mee instemmen en "de bezetting" niet langer mag doorgaan.

De Britse luchtmacht heeft rond de 6000 mensen geëvacueerd uit Kabul. Deze week voorzien de autoriteiten dat de luchtmacht er nog eens 6000 ophaalt. Het gaat daarbij vooralsnog om 1800 Afghaanse burgers die zijn geïdentificeerd en in aanmerking komen voor evacuatie en acceptatie als vluchteling. Daarnaast zijn er op zijn minst 2275 mensen die te boek staan als lokale bondgenoten. Maar de lijsten met mensen die zouden moeten worden opgehaald, worden ondertussen langer.