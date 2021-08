Nederlands crisisteam ambassade in Kabul wordt versterkt

Michel Rentenaar, de ambassadeur van Nederland in Irak, is samen met enkele mensen aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul om de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan en het crisisteam daar te versterken, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze blijven daar "voor zolang het mogelijk is", zegt een woordvoerder.

Het crisisteam is druk bezig met het evacueren van Nederlanders en Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen in het land, nu de Taliban er de macht hebben gegrepen.

Caecilia Wijgers is sinds vorig jaar de ambassadeur van Nederland in Afghanistan. Ze arriveerde vorige week, na een kort verblijf in Nederland, met een consulair noodteam en 62 militairen in Kabul.