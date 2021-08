Taliban staan Afghanen niet meer toe naar vliegveld Kabul te gaan

De Taliban staan Afghanen niet meer toe naar het vliegveld van Kabul te gaan, melden diverse media. Alle Afghanen die naar de luchthaven getrokken zijn kunnen veilig naar huis, aldus een woordvoerder van de radicale groepering. De Taliban vragen de Verenigde Staten om Afghanen niet aan te moedigen het land te verlaten. Zo zouden de VS waardevolle mensen als ingenieurs evacueren en de Taliban willen dat dit stopt.

De woordvoerder herhaalt ook dat de groepering niet akkoord gaat met een verlenging van de deadline van de evacuaties, die de Amerikanen op 31 augustus hebben gezet. President Joe Biden wil op deze datum alle Amerikanen teruggetrokken hebben uit Afghanistan en houdt dit ook aan voor de evacuaties. Bondgenoten maken zich zorgen over de deadline, omdat ze vrezen dat ze dan nog niet iedereen uit het land hebben gehaald. Tijdens de toespraak probeerde de woordvoerder van de Taliban het volk en de internationale gemeenschap gerust te stellen. Zo zouden er geen wraakacties worden uitgevoerd en zegt de groepering "alles in het verleden vergeten te zijn". De Verenigde Naties meldden eerder op de dag dat er betrouwbare meldingen zijn van executies op straat. De radicale beweging zegt ook de veiligheid te garanderen van ambassadepersoneel en niet te willen dat ambassades in het land sluiten. De Taliban zeggen nu te werken aan een "procedure zodat vrouwen weer aan het werk kunnen". Tijdens het eerste Taliban-regime in de jaren 90 mochten vrouwen niet werken of naar school. Kort na de machtsovername vorige week zondag kwamen al meldingen vanuit verschillende Afghaanse regio's dat vrouwen thuis moesten blijven. Ten slotte beweert de groep te werken aan persvrijheid en zegt de woordvoerder dat verschillende media weer aan het werk zijn. Het officiële staatspersbureau van Afghanistan, Bakhtar News Agency, heeft sinds de machtsovername niets meer op de website gepubliceerd.