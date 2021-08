Ploumen en Klaver worden ongeduldig en laten elkaar niet los

"Alle pogingen om ons uit elkaar te spelen zijn mislukt", benadrukte PvdA-leider Lilianne Ploumen na een nieuw gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Ploumen en Jesse Klaver (GroenLinks) maakten na afloop duidelijk ongeduldig te worden.

VVD en CDA hebben eerder aangegeven niets te voelen voor een kabinet met zowel GroenLinks als de PvdA. Zij willen het liefst met de ChristenUnie in een nieuwe coalitie, maar daarmee wil D66 - een van de twee winnaars van de verkiezingen in maart- niet weer regeren.

Hamer sprak dinsdag ook met Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA). Zij wilden na het gesprek bijna niks kwijt. Het was een "goed gesprek", verklaarde de CDA-leider. Woensdag mag Gert-Jan Segers van de ChristenUnie weer langskomen.

Klaver en Ploumen lijken hun geduld te verliezen. "Wij hebben aangegeven bij de informateur waar wij toe bereid zijn en wat belangrijk is, waarvoor snel oplossingen moeten komen", zei Klaver. "We wachten al vijf maanden op een nieuwe regering."

Ploumen beklemtoonde dat PvdA en GroenLinks zich niet uit elkaar laten spelen. Beide partijen probeerden VVD en CDA eerder tegemoet te komen door aan te kondigen in de formatie in ieder geval als één team verder te gaan. Dat initiatief lijkt VVD en CDA niet over de streep te hebben gehaald.