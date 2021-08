Corona-ontkenners ontkennen zelfs op de IC hun ziekte

Door het hele land kampen Nederlandse ziekenhuizen met ernstig zieke patiënten of familieleden die beweren dat corona niet bestaat.

Uit een rondgang van het AD blijkt dat zeker vijftien Nederlandse ziekenhuizen last heeft corona-ontkenners. Unithoofd van de intensive care van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) Tanja Hak: ,,Van naasten die met ernstige coronaverschijnselen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, krijgen wij soms te horen: ‘Zeg maar wat hij echt heeft, want corona bestaat niet’.’’

Corona-ontkenners houden vol dat de ziekte niet bestaat, hoe levensbedreigend de situatie soms ook is. ,,Zelfs als je mensen omkeert op hun buik voor de beademing, blijven zij corona ontkennen’’, aldus Hak.

Ook in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zijn er ‘boze patiënten die het onze collega’s niet makkelijk maken door te weigeren om onze aanwijzingen op te volgen’. Woordvoerder Sandra de Jong: ,,Dit is voor de collega’s die het afgelopen coronajaar zoveel ellende voorbij hebben zien komen een hard gelag.’’

In andere ziekenhuizen komt het ontkennen van het virus sporadisch voor, zoals in het Amsterdamse OLVG. ,,Ik heb één keer meegemaakt dat een patiënt aangaf dat hij geen Covid had, maar meer last heeft van alle stof door een verbouwing’’, vertelt een intensivist. ,,Uiteindelijk geloofde hij ons wel een beetje.’’