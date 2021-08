Pfizer-CEO: “Waarschijnlijk komt er een variant die tegen ons vaccin bestand is”

“Waarschijnlijk komt er een coronavariant die tegen ons vaccin bestand is.” Dat zegt Pfizer-CEO Albert Bourla in een interview met Fox News. Het goede nieuws is dat dan binnen de drie maanden een vaccin op de markt kan komen dat wel zal werken.“Telkens wanneer er een nieuwe variant in de wereld opduikt, onderzoeken onze wetenschappers of ons vaccin nog efficiënt genoeg werkt. Tot nu toe lukt dat prima, maar we denken dat het een keer fout gaat.” volgens Bourla.

Pfizer zegt daarop voorbereid te zijn. “We werken volgens een bepaald proces. Daardoor kunnen we binnen de 95 dagen een vaccin ontwikkelen dat specifiek op die variant gericht is.”

Hoe sneller er veel mensen gevaccineerd zijn, hoe minder kans het virus heeft om nog te muteren.