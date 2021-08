Nederland stopt donderdag met het evacueren van mensen uit Kabul

Nederland stopt donderdag met het evacueren van mensen uit Afghanistan. De operatie op de luchthaven van de hoofdstad Kabul wordt op aanwijzing van de Amerikanen gestopt, laat het kabinet aan de Tweede Kamer weten. Eerder riep het ministerie van Buitenlandse Zaken mensen in Afghanistan al op niet meer naar de luchthaven van Kabul te komen.

"Dit is een pijnlijk moment omdat dit betekent dat ondanks alle grote inspanningen van de afgelopen periode, mensen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland achter zullen blijven. Nederland is door de Verenigde Staten geïnformeerd vandaag te moeten vertrekken en zal naar alle waarschijnlijkheid later vandaag de laatste vluchten uitvoeren", schrijft het kabinet aan de Kamer.

De situatie op en rond de luchthaven van Kabul verslechtert "zeer snel". Daarom worden mensen opgeroepen niet meer naar het vliegveld te komen. De aanwezige Nederlandse militairen en diplomaten kunnen mensen die weg willen niet meer "assisteren" om toegang te krijgen tot de luchthaven. "Er wordt al het mogelijke gedaan om de enkele honderden personen die nu binnen de poorten van het vliegveld zijn mee te nemen op de vluchten die voor vandaag gepland staan."

De Nederlandse diplomaten en militairen vertrekken met de laatste vlucht. Er blijft een vliegtuig en een kleine groep militairen in de regio gestationeerd voor het geval er toch nog weer mensen uit Kabul kunnen worden gehaald. Nog honderden mensen staan op lijsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken om geëvacueerd te worden.