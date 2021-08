Defensie haalde ruim 2500 mensen op in Kabul

Defensie heeft de afgelopen week ruim 2500 mensen geëvacueerd uit Afghanistan, onder wie meer dan 1600 mensen met Nederland als bestemming. Dat meldt het kabinet in een Kamerbrief over de inmiddels beëindigde evacuatiemissie. Onder de evacués zijn Nederlanders, tolken en hun gezinsleden en mensen die in het verleden in Nederlandse dienst hebben gewerkt en daardoor mogelijk gevaar lopen nu de Taliban de macht in het land hebben gegrepen. Het kabinet kan nog geen exacte aantallen per groep noemen.