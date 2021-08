3 gewoontes van bijzonder gelukkige mensen

Het leven is geen noodlot. Je kunt wel degelijk veel doen om het goed te hebben, om een gelukkig leven te leiden. Als je naar verschillende onderzoeken kijkt, is er zeker bewijs dat sommige mensen gewoon gelukkiger zijn dan anderen.

Wat leert de wetenschap over de aanpak van mensen die zich gelukkig voelen?

ZE STELLEN HET JUISTE TYPE DOELEN

De doelen die wij nastreven, beïnvloeden hun geluk op de lange termijn. In het bijzonder zijn mensen het gelukkigst wanneer ze doelen nastreven die hen verbinden met andere mensen. Dus doelen die competitief zijn (ik wil beter zijn, rijker worden, verder komen dan...) Een coöperatief doel is er een waarbij je probeert je familie, vrienden of buren te betrekken, zodat succes betekent dat iedereen het goed doet. De gelukkigste mensen hebben de neiging om veel coöperatieve doelen na te streven in plaats van competitieve doelen.

ZE ACCENTUEREN HET POSITIEVE

Er zijn maar weinig dingen die helemaal goed of helemaal slecht zijn. De meeste ervaringen hebben positieve elementen en negatieve. Een geweldige maaltijd in een restaurant kan zijn begonnen met problemen met het vinden van een parkeerplaats, of een tafel die iets te dicht bij een potplant stond. Gelukkige mensen hebben de neiging zich te concentreren op de positieve dingen. Ze kijken de wereld in met de vraag: 'Waar is het hier leuk?'

ZE VERGEVEN

In de loop van je leven zullen mensen je slechte dingen aandoen. Zelfs de mensen die het dichtst bij je staan ​​in je leven zullen egoïstische of gemene dingen doen. Waar gelukkige mensen goed is zijn, is anderen vergeven. Niet blijven stilstaan bij wat je is aangedaan, maar op weg naar nieuwe positieve ervaringen