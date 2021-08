5 jongeren zwaar gewond nadat hun auto tegen twee bomen reed

Vannacht belandde een auto waarin vijf jongeren tussen Raalte en Wijhe op weg waren na een avondje stappen op de N756 eerst tegen een boom, werd vervolgens door de middenberm teruggekaatst en kwam tot stilstand tegen een andere boom. Het kostte de brandweer een uur om hen uit het wrak te bevrijden.

De slachtoffers zijn in zorgwekkende toestand naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Over de leeftijden van de slachtoffers is niets bekend, maar de politie spreekt over 'jongeren'.