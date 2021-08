‘Corona blijft dus er zijn structureel meer ic-bedden nodig’

Corona blijft en Nederland heeft structureel te weinig ic-bedden om de extra patiënten te kunnen verzorgen. Er zijn dus meer bedden nodig, zeggen ic-hoofden en ziekenhuisbestuurders van zes grote ziekenhuizen tegen Trouw.

Onder hen ook Diederik Gommers, die stelt dat er op dit moment plaats is voor ongeveer honderd coronapatiënten. Komen we daarboven dan ontstaat direct een probleem, denk bijvoorbeeld aan een griepepidemie.

Gommers wijst ook op de deltavariant waarbij de kans op ziekenhuisopname twee keer groter is dan bij het oorspronkelijke virus, bleek uit groot Brits onderzoek.

Ook Armand Girbes, ic-hoofd van het Amsterdam UMC, pleit voor meer ic-capaciteit. “We hadden een redelijk beperkte capaciteit. Het was net genoeg. Nu is er een ziekte bijgekomen, dus één en één is twee: er is structureel meer capaciteit nodig.”

Intensivist Tim Jansen van het HagaZiekenhuis in Den Haag is het met hem eens: “Er moet een hogere en duurzame capaciteit bij komen. Coronapatiënten blijven komen, en die moeten we allemaal kunnen helpen zonder dat andere patiënten daar op enige wijze de dupe van zijn.”