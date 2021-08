De Jonge sluit prikplicht uit, maar oordeelt niet over LeasePlan

Van een vaccinatieplicht op de werkvloer kan geen sprake zijn, zei coronaminister Hugo de Jonge maandag. Maar over de vaccinatie-eis die het bedrijf LeasePlan heeft aangekondigd, wilde hij geen oordeel vellen. "Daarvoor ken ik de situatie onvoldoende."

"De wet staat dat niet toe, en we gaan de wet ook niet veranderen om dat wel toe te staan", zei De Jonge over een vaccinatieplicht, zonder specifiek in te gaan op LeasePlan. De leasemaatschappij wil dat personeel is ingeënt tegen het coronavirus wanneer er weer op kantoor gewerkt gaat worden.

De Jonge zegt wel te begrijpen dat werkgevers een veilige omgeving voor hun werknemers willen creëren. "Ik snap dat er dilemma's zijn. Dat betekent dat we de de komende tijd het gesprek met werkgevers en werknemers aangaan."

Uit die gesprekken moet blijken "welke mogelijkheden je hebt om een veilige werksituatie te creëren", aldus de demissionaire bewindsman. Hij noemde coronatoegangsbewijzen als mogelijkheid, waarbij iemand ook een negatieve test kan laten zien.