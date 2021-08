Helft covid-ziekenhuispatiënten zijn niet-gevaccineerde allotchtonen

9 op de 10 coronapatiënten in het ziekenhuis zijn niet gevaccineerd, aldus het RIVM. Ongeveer de helft van hen heeft een niet-westerse migratieachtergrond, blijkt uit een inventarisatie van Nederlandse longartsen. ‘Zonder met een beschuldigende vinger te wijzen: hier valt winst te behalen.’

“Als het virus komende winter opleeft, is het belangrijk dat die groep met een niet-westere achtergrond ook goed gevaccineerd is. Dat voorkomt druk op de zorg,” zegt Leon van den Toorn, longarts in het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekten en Tuberculose tegen Het Parool.

“Mensen met bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achtergrond kampen vaker met overgewicht of diabetes dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Daarom is vaccinatie voor hen nog belangrijker om een ernstig ziekteverloop te voorkomen.”