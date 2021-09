Waarom je bij elkaar moet blijven voor de kinderen. En voor jezelf

Ruim een op de drie huwelijken sneuvelt. Soms is het een goed idee om het boterbriefje te verscheuren, maar even vaak is het beter om nog een poging te wagen. Want studie na studie wijst uit: noch jij noch je gezin wordt beter van een scheiding.

Zo is er het onderzoek van de Amerikaanse sociologe Linda Waite, die duizenden stellen vroeg of ze gelukkig getrouwd waren. Ze volgde daarna vijf jaar lang 645 koppels die zichzelf 'ongelukkig' noemden in hun relatie. Na vijf jaar was een groot deel nog bij elkaar, sterker nog: twee derde van die groep was weer gelukkig samen. Van de ongelukkigsten was dat zelfs 80 procent.

Ongelukkiger

Tweede punt: van een echtscheiding worden we meestal niet beter. Gescheiden mensen zijn, ook als ze hertrouwen, ongelukkiger en ongezonder dan mensen die bij elkaar zijn gebleven. Vooral het beëindigen van een middelmatige relatie maakt ongelukkig.

Opnieuw een Amerikaan, onderzoeker Paul Amato, volgde vijf jaar lang een groot aantal gescheiden koppels. Ongeveer de helft had ernstige huwelijksproblemen - veel ruzie, geen leuke doen samen en erg ongelukkig met elkaar. Zij werden iets gelukkiger van een scheiding.

Maar die andere helft, die uit elkaar ging, terwijl ze best tevreden waren met hun relatie, werd een stuk ongelukkiger na de scheiding. Ze gaven hun relatie misschien een 6,5 of een 7, maar wilden een 8 of een 9. En dat lukte dus niet.

De kinderen

Nog een belangrijke reden om bij elkaar te blijven: de kinderen. Kinderen worden ongelukkiger als hun ouders een middelmatige relatie beëindigen. Alleen als er heftige ruzies zijn of andere ellende kunnen ze begrijpen dat hun vader en moeder uit elkaar gaan. Maar anders hebben kinderen geen last van een huwelijk dat oké is, maar niet spettert.

Een scheiding heeft echter wel grote invloed. Kinderen van gescheiden ouders presteren minder goed op sociaal, emotioneel en academisch vlak, en hebben meer gezondheids- en gedragsproblemen. Het is dus absoluut een fabeltje dat kinderen pas gelukkig zijn als papa en mama dat zijn. Dat is een excuus van ouders om hun eigen gedrag goed te praten.