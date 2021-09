Strengere reisadviezen voor Duitsland en Verenigde Staten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor onder meer Duitsland en de Verenigde Staten aangepast, vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in die landen. De kleurcode van Duitsland gaat van groen naar geel en die van de VS van geel naar oranje.

Mensen die terugkomen uit Duitsland moeten vanaf maandag een bewijs laten zien dat ze zijn ingeënt, negatief hebben getest of recent zijn genezen van het coronavirus. Dat geldt vanaf 6 september ook voor Hongarije. Deze regel is van kracht voor mensen die terugreizen uit alle landen binnen de Europese Unie met een gele kleurcode.

De VS gaan van geel naar oranje en gelden als zeer hoog risicogebied. Ook Kosovo, Montenegro en de Republiek Noord-Macedonië gaan naar oranje. Vanaf zaterdag geldt voor deze landen dat mensen die in Nederland aankomen tien dagen in quarantaine moeten. Vanaf 6 september moeten reizigers uit deze landen zich verplicht laten testen, ook als ze volledig zijn ingeënt tegen het longvirus.

Het ministerie meldt ook dat er voor de zogeheten virusvariant-landen geen speciale regels meer zijn. Deze landen waar gevaarlijke virusvarianten bij veel mensen zijn aangetroffen vallen nu onder de normale kleurcodes. De kleurcode voor al deze landen blijft oranje, maar sommige landen gelden als hoog risicogebied en sommige als zeer hoog risicogebied. Daardoor zijn de coronamaatregelen voor mensen die uit deze landen naar Nederland komen niet meer hetzelfde voor elk land.

Mensen die naar Nederland reizen vanuit Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Suriname, Venezuela of Zuid-Afrika moeten verplicht in quarantaine en ze moeten zich voor vertrek laten testen. Voor reizigers uit Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Paraguay, Peru of Uruguay geldt dat ze een coronabewijs moeten laten zien.