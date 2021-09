Alcoholpoli’s beducht op extra hard feesten met veel alcohol

Kinderarts Nico van der Lely, initiatiefnemer van de eerste alcoholpoli van Nederland in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, waarschuwt tegen "extra hard feesten met veel alcohol" in de komende tijd, met name door minderjarigen. Die dronken tijdens de lockdowns aanzienlijk minder alcohol.

"Als alles goed verloopt met de coronacijfers, wordt het maatschappelijke leven na de zomervakantie weer grotendeels hervat. Zeker nu naast de horeca ook het hoger onderwijs en sportverenigingen weer volledig open zijn, kan bij jongeren het idee leven om de rustige lockdownmaanden in te halen en extra hard te feesten met veel alcohol. Dat geldt net zo goed voor minderjarigen."

Tijdens de eerste lockdown vorig jaar ging het aantal kinderen dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis kwam "drastisch" omlaag, maar dat aantal steeg weer "aanzienlijk" toen er daarna een tijdelijke versoepeling van de coronamaatregelen was. Dat maakt Van der Lely samen met promovenda Louise Pigeaud op uit onderzoek naar de gegevens van twaalf alcoholpoli’s van Nederland.

Tijdens die eerste lockdown, van 16 maart tot en met 31 mei 2020, nam het aantal alcoholvergiftigingen met ongeveer 70 procent af. Van 1 juni tot en met 14 oktober nam het weer stevig toe. "De opnames lagen toen op een vergelijkbaar niveau als dezelfde periode in 2019", aldus de onderzoekers, voor de coronacrisis dus. Aan het eind van het afgelopen jaar, toen er weer een lockdown was, ging het aantal alcoholintoxicaties opnieuw naar beneden.

"Allereerst vermoeden we dat minderjarigen door de sluiting van horeca en sportclubs moeilijker aan alcohol konden komen. Ook omdat supermarkten de leeftijdcontroles doorgaans beter handhaven. Daarnaast was er sprake van meer ouderlijk toezicht in huis, omdat veel mensen thuis werkten door de pandemie", aldus Van der Lely.