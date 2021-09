Spinnentellers hopen op comeback van de kruisspin

De kruisspin voert al sinds het begin van de Nationale Spinnentelling in 2013 de lijst van meest getelde spinnen aan. Maar vorig jaar waren er opvallend veel minder kruisspinnen in Nederlandse tuinen. Mogelijk heeft het dier te lijden gehad onder drie hete, droge zomers achter elkaar en maakt hij een comeback nu deze zomer veel natter was, zo hopen de spinnenkenners van EIS Kenniscentrum Insecten.

Zaterdag en zondag kan iedereen meedoen aan de spinnentelling. Tijdens de voorgaande acht tellingen zijn meer dan zeventig soorten spinnen gevonden. Een nieuwkomer was vorig jaar de valse wolfspin, die in twee tuinen opdook. Deze spin hoort eigenlijk in het Middellandse Zeegebied thuis, net als de marmertrilspin, die zich flink verspreidt door Nederland. De spinnen kunnen kennelijk overleven in Nederlandse tuinen, die steeds warmer worden, aldus EIS.

Deelnemers aan de spinnentelling moeten de dieren zoeken in eigen tuin en huis. Op een speciale spinnenzoekkaart op de website van EIS kunnen ze opzoeken welke soorten spinnen ze hebben gevonden. Op Tuintelling.nl kunnen de resultaten doorgegeven worden.