Bijna 30 studenten onwel geworden bij ontgroening Groningse studentenvereniging

Tijdens de ontgroening van de Groningse studentenvereniging Albertus Magnus zijn vier studenten flauwgevallen, 25 anderen werden onwel. De club verzweeg het incident, terwijl melding verplicht is, schrijft de Volkskrant.

Aanvankelijk beweerde de vereniging dat de studenten onwel waren geworden door 'warmte en veel mensen in een oud verenigingspand, vergelijkbaar met een concert of festival'. In werkelijkheid moesten ze 20 minuten voorovergebogen zitten. Toen ze weer op mochten staan, vielen ze flauw.

Albertus Magnus gaat het incident evalueren. "Maar vooruitlopend op deze evaluatie hebben wij alvast besloten deze activiteit niet meer op deze manier in te vullen. En mensen niet zo lang voorovergebogen te laten zitten," zegt de voorzitter tegen de Volkskrant.

De Rijksuniversiteit Groningen is blij dat het incident alsnog gemeld is. Albertus Magnus heeft 2400 leden en is na Vindicat de grootste studentenvereniging van Groningen.