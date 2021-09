Oppositie steunt motie van afkeuring tegen Kaag en Bijleveld

De oppositie heeft na een urenlang debat over de evacuaties uit Afghanistan een motie van afkeuring ingediend tegen demissionair ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken). Onder de moties die ingediend werden door PvdA'er Kati Piri stonden veel partijen, maar geen meerderheid. Volgens Piri heeft Bijleveld "meerdere moties getraineerd, selectief vergeten en ronduit niet uitgevoerd". Daarbij ging het om het terughalen van de tolken. Dat rekent zij de minister zwaar aan. Het beleid heeft "rampzalige gevolgen" gehad, aldus Piri. Tien partijen hebben de motie ondertekend. De antwoorden van minister Kaag tijdens het debat waren volgens Piri "volstrekt onvoldoende". Volgens haar heeft de minister onvoldoende regie en leiderschap getoond tijdens de evacuatie. Kaag had zich meer moeten inzetten voor het lokale personeel op de Nederlandse ambassade in Kabul dat "hierdoor ernstig gevaar heeft gelopen". Onder deze motie staan namen van elf partijen.