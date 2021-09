Barbara Baarsma: ‘Coronapas is spelen met vuur’

Rabobank-econome professor Barbara Baarsma laat weer van zich horen. Ze vindt de coronapas gevaarlijk, zegt ze in het FD.

Ze maakt zich grote zorgen over het wantrouwen dat tijdens de coronacrisis in de samenleving is geslopen.

'Er is een vertrouwenscrisis, en die is reëler dan je denkt als je lekker in je eigen bubbel zit. Er is groeiend wantrouwen over wat de overheid zegt en doet. Neem de coronapas, die er eerst niet zou komen. Die komt er nu wel.'



'Mensen worden daardoor misschien niet gedwongen om zich te laten vaccineren. Er is wel sprake van drang. Wie om wat voor reden dan ook geen vaccin wil, voelt zich daardoor weggezet als tweederangsburger, als wappie.'

Ze is zelf geen wappie, vindt Baarsma. Maar ze vindt wel bijna alles wat de regering de afgelopen anderhalf jaar heeft gedaan verkeerd. De laatste tijd hield ze zich buiten de publiciteit. Dat was ook vanwege de reacties.

'Wat ik merk als ik op tv ben is dat met name sommige mannen het kennelijk moeilijk vinden als een vrouw zich uitspreekt. Maar ik wil hier niet de vrouwenkaart spelen. Dat ik voor ander beleid pleitte, vonden sommige mensen ook eng. Zij voelden zich veilig in hun cocon van angst. Onze regering heeft daar natuurlijk hard aan meegewerkt. Die lockdowns gaven mensen houvast.'

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/economie/1412548/coronapas-is-spelen-met-vuur-npi1caXHQxJh?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Owned&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1631788028